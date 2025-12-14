近くで行われていたアイドルグループのコンサートに参加したという神奈川県の女性（21）は午後6時過ぎにコンサートが終わり、商業施設に入ろうとしたら「閉館時間です」と言われた。「早くない？」と思って外に出ると、パトカー10台ほどと警察犬がいたという。インターネットのニュースで事件を知った女性は「怖い。気を付けて帰ります」と足早にタクシーに乗り込んだ。