高森町の湧水トンネルにズラリと並んでいるのはクリスマスツリーです。今年で21回目を迎えた「クリスマスファンタジー」。町の内外の団体が制作した高さ2メートルほどのツリー約30基が展示されていて、トンネルの中には幻想的な光景が広がっています。 高森湧水トンネルの「クリスマスファンタジー」は12月25日までで、20日と21日にはツリーの人気投票も行われます。