【ジャカルタ＝作田総輝】オーストラリア最大都市シドニーのボンダイビーチで１４日、銃撃事件が発生した。豪公共放送ＡＢＣによると、少なくとも１０人が死亡し、１２人が負傷した模様だ。現場ではユダヤ人の集会が開催されていたとの情報がある。容疑者は２人で、このうち１人は死亡し、残る１人も警察に拘束されたという。