【男子の部】４区菊江（右）の好走で６位から２位に浮上した成瀬＝希望が丘文化公園第３３回全国中学校駅伝は１４日、滋賀県の希望が丘文化公園で男子（６区間１８キロ）と女子（５区間１２キロ）が行われ、神奈川県勢は初出場の男子・成瀬が５７分５２秒で３位、同じく初出場の女子・松浪は４３分１１秒で６位に入った。同大会で県勢が男女そろって入賞を果たしたのは初の快挙。首位に２０秒差の１区１９位でスタートした成瀬