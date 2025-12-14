主力選手の相次ぐＦＡ離脱でオフシーズンの苦戦が続くメッツで、リーダー的存在のフランシスコ・リンドア内野手（３２）にまでトレード説が飛び出した。今オフのメッツは、生え抜きのブランドン・ニモ、守護神エドウィン・ディアス、主砲ピート・アロンソと主力の流出が続き、事業部長のデビッド・スターンズ氏に批判の矛先が向いている。そんな中でチームの?顔役?リンドアがフロントの無能ぶりに愛想をつかせて移籍を希望して