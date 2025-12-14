シンガー・ソングライターの高山厳（７４）が１３日、１４日の２日間、東京・文京区の「ＢＡＲＭＹＰＬＡＣＥ」で「弾き語り２ＤＡＹ’Ｓライブ〜人生はバラードで〜」を開催した。高山は１９７１年に、ばんばひろふみ、今井ひろしとフォークグループ「バンバン」を結成し、大阪を中心にしていたが自分の活動を優先するため脱退。７５年７月に「忘れません」でソロデビューした高山にとって今年はソロデビュー５０周年イヤ