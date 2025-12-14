年内をもって退職することを今月１日に発表したフジテレビの藤本万梨乃アナウンサーが自身のＳＮＳを更新。番組を卒業し、感謝を述べた。１４日までにインスタグラムに「昨日の放送をもって『さんまのお笑い向上委員会』を卒業しました。」と書き出し、スタジオ内で笑顔で笑顔を見せるショットなどを公開。「さんまさんと芸人の皆さんが作り出す『向上委員会ならでは』のお笑いにどんどん夢中になり、毎回の収録がとても楽し