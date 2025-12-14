「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会で、ブレイキングダウンと中国の格闘家軍団の対抗戦が行われた。副将戦では前バンタム級王者の井原良太郎が、武林風の最強王者、“路上のライオン”ウェイ・ウェイヤンを判定５−０で下した。激しい殴り合いが繰り広げられた中で、井原が圧力を強めて追い込