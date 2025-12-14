14日（日）、令和7年度天皇杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンド準々決勝が行われた。 13日（土）に行われた3回戦では主力を温存しながらも勝利をあげていたサントリーサンバーズ大阪はヴォレアス北海道と対戦。この試合でもドミトリー・ムセルスキーと小野寺太志を欠く中、2セットを連取されたところから第3セットを奪い返すも、デュースとなった第4セットを