熊本市消防局は人材確保に向けて1DAYインターンシップを初めて開催しました。インターンシップには高校生から社会人までの28人が参加。建物の2階から降りる降下訓練や放水、はしご車の搭乗体験を行いました。 ★参加者「水が放出された時に水圧がかかって、ふんばりが大変だった。」★参加者「思っていたよりずっとかっこいい人たちでかっこいい職業だと思った。」熊本市消防局では就職希望者の減少が深刻化してい