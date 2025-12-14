MicrosoftのダウンロードセンターではWindows用の各種アプリをダウンロード可能ですが、古いOS向けのサポート切れアプリはすでにダウンロード不可能となっています。有志サイトのLegacy Updateが管理している「Microsoft Download Center Archive」には、Windows XPなどの旧版OS向けのアプリが多数アーカイブされています。Microsoft Download Center Archive - Legacy Updatehttps://legacyupdate.net/download-center/Microsoft