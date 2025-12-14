作曲家の俊龍による音楽プロジェクト・Sizukが、19thデジタルシングル「Gliding Claw」を1月10日(土)より配信することが決定した。本楽曲はTVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』オープニング主題歌。作曲を俊龍が手掛け、作詞に畑亜貴、編曲に白戸佑輔を迎えたエネルギッシュなナンバーとなっている。配信情報の公開に合わせ、「Gliding Claw」のジャケットと試聴動画も公開された。Sizukの最新情報は公式サイトや公式SNSアカ