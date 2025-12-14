¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤¬¡¢2026Ç¯7·î¤Ë¼«¼ç´ë²è¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãHugs Vol.6¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢½©¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àNew Album¡ØDEKAI(ÆÉ¤ßÊý¡§¥Ç¥«¥¤)¡Ù¡¢¡ØPURE¡Ù¤ò2ËçÆ±»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2022Ç¯°ÊÍèÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¡ãHugs¡ä¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¡¦Åìµþ¤Î2²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î5Æü(Æü)¤Î¿À¸Í¸ø±é¤Ë¤ÏEve¤ÈÂæÏÑ¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ý¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¡¦¥¤¥ë¥«¥Ý¥ê¥¹¤¬¡¢7·î17Æü(¶â)¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ë¤Ïamaz