ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」が１４日、東京・有明アリーナで全国ツアーの追加公演を開催した。７月から全６都市を巡ったグループ初となるアリーナツアーのフィナーレ。「ＴＨＩＳＩＳＭＥ：Ｉ」など全２０曲を披露し、今年ラストとなる単独公演を飾った。結成２周年を前に感謝の思いを届けた。１６日に迎えるグループの誕生日に向けてＹＵＮＯＮは「ここまで駆け抜けてきて、『楽しかった』という言葉が一番当てはまる」