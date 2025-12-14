オーイシマサヨシの新曲「ニンゲン」が、2026年1月11日より配信リリースされることが決定した。本楽曲は作詞・作曲・編曲を大石昌良自身が全て担当、ABCテレビ・テレビ朝日系全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠にて2026年1月10日より放送予定のTVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』オープニングテーマとなっている。本日公開されたアニメのメインPVでは楽曲の一部を一足先に聴くことが可能だ。タイアップ決定にあたり、オーイシマサ