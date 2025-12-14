メ～テレ（名古屋テレビ） 冬休みを前に名古屋駅前で子役の永尾柚乃さんが子どもの防犯を呼びかけました。 小学生が防犯について活動する「防犯少年団」の団長に委嘱されたのは子役の永尾柚乃さん（9）です。 永尾さんは愛知県警・中村署が指定した笹島小学校の「防犯少年団」9人と連れ去り防止の合言葉「つみきおに」を披露したほか不審者から身を守るための方法を学びました。 「お菓子あげるよと言われたら、（