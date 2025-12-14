メ～テレ（名古屋テレビ） 13日夕方、岐阜県白川村の山でバックカントリー中の男性2人が遭難しましたが、14日に山岳警備隊とともに無事に下山しました。 警察によりますと13日午後4時すぎ、岐阜県白川村の野谷荘司山付近の標高1170メートルの地点で、「バックカントリーをしていて道に迷った」と110番通報がありました。 警察によりますと、遭難したのは名古屋市内に住む25歳の男性2人で会社の同