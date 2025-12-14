メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県長久手市で市内の中学校や高校の吹奏楽部を集めた演奏会が開かれました。 長久手市で行われた「吹奏楽フェスティバル」は市内に本社を構える電気機器メーカーの日東工業が社会貢献のために続けていて今回で19回目の開催です。 長久手市内の中学校や高校の吹奏楽部など260人以上が参加しました。 ディズニー映画やジブリ映画に使われた曲やヒット曲などが演奏され