ONE N’ ONLYが、自身初の日本武道館公演を収録したライブ映像商品を2026年2月4日に発売することが決定した。本映像は2025年春に開催されたライブツアー＜LIVE TOUR 2025 ||:ONE N’ ONLY:||＞のファイナルを飾った公演で、ONE N’ ONLYとして初の映像商品のリリースとなる。本編映像には5月10日(日)のファイナル公演を収録。初回限定盤には80Pにも及ぶフォトブックに加え、ライブ写真を使用したフォトカード3枚セットをランダムで