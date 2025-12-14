14日、オーストラリア・シドニーのボンダイビーチでの銃撃後、搬送される人（AP＝共同）【シドニー共同】オーストラリア・シドニーの名所ボンダイビーチ付近で14日、銃撃があり、警察によると9人が死亡、警察官2人を含む12人がけがをした。銃撃犯とみられる1人も死亡。警察は銃撃に絡み2人を拘束したと発表した。地元メディアが伝えた。公共放送ABCによると、銃撃を目撃した男性は「2人の男が橋の上から発砲していた」と話した