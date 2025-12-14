13日に続き、14日も各地で厳しい冷え込みになりました。2025年の師走も間もなく後半戦。新年に向けた準備もピッチが上がっています。初日の出の名所として知られ、2025年の元日も多くの人が訪れた大分県の豊後二見ヶ浦。新年まで2週間余りとなった14日、夫婦（めおと）岩にかかる「大しめ縄」の張り替え作業が行われました。地元の中高生など約400人が参加し、長さ約65メートル、重さ2tほどの大しめ縄を編み上げていきました。全員