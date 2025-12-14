女優上戸彩（40）が14日、大阪市中央公会堂プロジェクションマッピングの初回上映セレモニーに登壇した。大阪市の横山英幸市長も出席した。公会堂の東側正面にディズニー映画「ズートピア2」のキャラクターや大阪の夜の風景が次々に映し出された。同映画で主人公の新米警察官のウサギ・ジュディ役の日本版声優を担当した上戸は「すごいですね〜。なんか、大阪ってステキですね。大阪のみなさんを盛り上げよう、元気づけようとする