チャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンに所属するMF松木玖生について指揮官が言及している。2024年の夏にサウサンプトンに加入した松木は昨シーズン、トルコ１部のギョズテペに期限付き移籍した。武者修行を経て今夏にサウサンプトンに復帰し、カップ戦では出番を得ていたものの、８月末以降は出場機会がない状況だ。そんな22歳MFの現状をサウサンプトンの地元メディア『Daily Echo』は、「マツキは、８月