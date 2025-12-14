久々の実戦となったがスピードに衰えは感じられなかった(C)Getty Imagesブライトンの三笘薫が2か月半ぶりの復帰を果たした。現地時間12月13日のプレミアリーグ第16節、敵地でのリバプール戦で後半途中から出場し、およそ30分間にわたって左サイドで存在感を放った。【動画】2か月半ぶりの復帰も切れ味は健在！三笘薫が決定的を作ったシーンを見る9月27日のチェルシー戦で足首を負傷し欠場が続いていた三笘。待望の実戦復帰とな