バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は14日、滋賀ダイハツアリーナなどで行われ、西地区首位の長崎は滋賀に106―84で快勝し、21勝目（2敗）を挙げた。名古屋Dは茨城を89―68で退け、20勝3敗。千葉JはSR渋谷を80―70で下し、北海道は富山に88―87で競り勝ち、ともに19勝4敗とした。宇都宮は三遠に79―93で敗れ、5敗目（18勝）を喫した。