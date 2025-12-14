災害時にかまどとして使用できる「かまどベンチ」のデザインを考えるワークショップが開かれました。防災への関心を高めてもらおうと開かれたワークショップには、地元の学生ら33人が参加。熊本市中央区の白川公園に来年設置されるかまどベンチにラッピングするイラストのアイデアを出し合いました。優秀なデザインはかまどベンチのラッピングとして採用され、来年2月頃までにお披露目されるということです。