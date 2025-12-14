日本テレビ系恒例バラエティー番組『誰も知らない明石家さんま』の第11弾が、14日に放送（後7：00）。「明石家さんま、息子・二千翔の結婚式へ！」では、息子・二千翔さんの結婚式にさんまが出席する様子を番組が独占取材した様子が公開された。【動画】明石家さんま、息子・二千翔さん結婚式でのスピーチの様子ひとりの“父”としてのさんまと、さんまを慕う“息子”二千翔さんの間に流れるかけがえのない愛情と信頼に迫る。