伊東競輪ＧIII「開設７５周年記念椿賞争奪戦」は１４日に最終日を迎え、１２Ｒの決勝は深谷知広（３５＝静岡）が３番手からまくって簗田一輝と地元ワンツー。ＧIII優勝は３月の名古屋以来２４回目。伊東記念は２０１５年１２月以来２回目で、２１年の静岡移籍後は初Ｖとなった。地元の大エースが渾身のまくりで激戦に終止符を打った。練習仲間で二次予選と準決に続いての連係となった簗田の好アシストもあり３番手を確保。「