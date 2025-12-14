新日本プロレス「ワールドタッグリーグ」は１４日の熊本大会で決勝戦が行われ、「ＴＭＤＫ」のザック・セイバーＪｒ．（３８）、大岩陵平（２７）組が辻陽太（３２）、ゲイブ・キッド（２８）組を撃破し初優勝を飾った。頂点をかけた大一番は、両チーム一歩も譲らず３０分を超える大熱戦となった。辻のジーンブラスターとゲイブのラリアートを同時に放つ「ＷＡＲＢＬＡＳＴＥＲ」を大岩が浴びてしまった大岩だったが、ザック