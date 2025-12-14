女優でタレントのハム・ソウォンと元夫のジンファが、現在も同居中の生活を公開する。【写真】ハム・ソウォン、離婚後も元夫と肉体接触去る12月13日、韓国で放送されたMBN『気分爽快ショー・トンチミ』の次回予告では、ハム・ソウォンの近況が伝えられた。この日、ハム・ソウォンは元夫のジンファと離婚して2年が過ぎたが、依然として同居中の日常を公開する。ハム・ソウォンは、「私もなぜ同じ屋根の下で離婚したのか、本当にわか