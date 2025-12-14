推し活で身についたスキルは就活にも役立ってるらしい...！そこで今回は、Ray読者たちのリアルな「推し活あるある」を5つご紹介します。ランダムグッズ交換や、推しのために学んだ外国語など、イマドキガールたちの推し活へのひたむきな姿をぜひチェックして♡ぷりかわ乙女の推し活A to Zわたしと推しの幸せな世界線♡推しにときめいた瞬間や、推し友との楽しい時間など、思わず語りたくなるみんなのリアルな推し活事情