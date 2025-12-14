１３日、深圳地下鉄の黄木崗交通ハブ駅で、スマート盲導犬を体験する視覚障害者。（深圳＝新華社記者／梁旭）【新華社深圳12月14日】中国広東省の深圳地下鉄で13日、スマート盲導犬「小蒜（シアオスワン」の試験運用が始まった。科学技術の力で視覚障害者の利便性を高める。黄木崗交通ハブ駅13、14番出口横にあるバリアフリー対応エレベーター付近にスマート盲導犬サービススポットを設置。小蒜は利用