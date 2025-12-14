テレビ朝日「かまいガチ」が１０日に放送され、お笑いコンビ・かまいたちの山内健司、濱家隆一が出演した。この日の放送は「キレ王決定戦」。レインボー・ジャンボたかお、ネルソンズ・和田まんじゅう、ジェラードン・アタック西本といった温厚そうなイメージの強いゲストたちを招き「怒ったら怖い真の姿」を競い合った。審査を務めたＳｉｘＴＯＮＥＳ・高地優吾は、キレたら怖そうなメンバーを聞かれると「やっぱりジャンボ