ボートレース宮島の「BTS呉開設33周年記念第15回富士通フロンテックカップ」は14日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、15日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦11Rの井内将太郎は差し→2マークは同じく差して迫ってきた嶋義信を外マイ振り切って2着確保に成功した。地元広島勢で唯一の優出を決め、責任を果たした。「ギアを換えてから思い切り気配が変わりましたね」部品交換が大ヒット。気配を