結婚後はＴＶや映画への出演はほぼなく、昨年１０月に８年ぶりにイベントに登場し「美しい♥」と話題を集めた女優・加藤あいが１２日、４３歳の誕生日を迎えた。自身のインスタグラムには１３日、「また一つ歳を重ねました全てが当たり前ではないということを忘れずに本当に感謝です」「＃みんな＃心からありがとう」とバースデーケーキのろうそくを吹き消す動画などをアップした。ドラマ「海猿」などで知ら