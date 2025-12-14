ガールズグループ・ＭＥ：Ｉが１４日、有明アリーナで、６都市を巡った初アリーナツアー「ＴＨＩＳＩＳＭＥ：Ｉ」のアンコール公演を開催。１３日との２日間で２万人超のＹＯＵ：ＭＥ（ファンネーム）を動員し、年内最後の単独公演を華やかに締めくくった。開演前から待ちきれないファンの声援が響く中、一年の感謝を伝えるように２０曲を全力熱唱。ＡＹＡＮＥは「２０２５年、最高だったなって締めくくれる一年にしましょ