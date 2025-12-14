「SUNトピ」、高安奈緒子・気象予報士です。高安奈緒子 気象予報士「クリスマスらしいお店がたくさん並んでいます！」街はクリスマスの雰囲気になってきました。この時期の花といえば、ポインセチアがお馴染み。どこが花か分かりますか?（有）篠園芸篠孝幸さん「ポインセチアの赤い部分、これを苞（ほう）といいます。黄色い花粉が出る部分、これが花です」赤い部分は苞という葉っぱなんです。なので夏のポインセチアは、全