アイドルやVtuberとしても活動する根本凪さんのデジタル写真集『眼差しで伝わる色気』がリリースされました。【写真】根本凪さんとしっぽり温泉旅をしている気分に千葉の海と旅館を舞台に“しっぽり温泉旅行”をテーマにした作品は、オフ感のあるカットが満載です。インスタントカメラで海を撮影する真剣な眼差し、イエロービキニで誘うようなまなざし、風呂桶を使った恥じらいの表情など、彼女の多彩な視線が散りばめられています