遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。第3話なかなか行けない【編集部コメント】入院中のお義母さんの世話は、近所に住む義妹のチエさんがしてくれているそうです。新幹線で3時間は、すぐには駆けつけられる距離で