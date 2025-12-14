任期満了に伴う竹原市の市長選挙が告示され、現職と新人の2人が立候補しました。竹原市長選挙には、いずれも無所属で現職の今栄敏彦候補と新人の平井明道候補の2人が立候補しました。■今栄敏彦候補「インフラ整備を含めたまちづくり、そして、ハード・ソフト一体となった防災対策、福祉・教育の推進は今まで推進してきた取り組みをベースにしながらさらに発展させ、歩んでいく」■平井明道候補「私は市民の皆さまの意