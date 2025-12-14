渋野日向子が14日、日本航空（JAL）が中央区築地にあるPGMゴルフアカデミー銀座で開催したイベント『渋野日向子×JAL スペシャルゴルフデー』に出演。2019年からサポートを受けるJALとタッグを組み、ファンとの交流を楽しんだ。【動画】お見事！華麗な左打ちを披露するシブコこのイベントは、23年から開催され今年1月以来となる4度目という恒例行事。参加者はJALマイレージバンク会員で、マイル交換特典として募られた。ジュニア