この週末、東京で豊かな海を取り戻すための取り組みが行われました。主役は、ある“海草”です。13日、お台場の砂浜で約200人の参加者が歓声を上げながらシートに塗っているのは、固定剤ののりと混ぜた「アマモ」という海草の種です。水中でゆらゆらと揺れるアマモは、水深の浅い砂浜など日本全国で育ちます。様々な魚の産卵場所やすみかになってきたことから「海のゆりかご」とも呼ばれてきました。しかし東京都によると、近年海