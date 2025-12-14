女性初の衆院議長を務めた政治家、故土井たか子さんの足跡をたどり、政治における女性の役割などを話し合うシンポジウムが14日、母校の京都女子大（京都市）で開かれた。土井さんが残した資料を分析している専門家が、土井さんが社会党委員長に就任した当時の多忙さや苦悩をつづった日記の内容などを明らかにした。資料は手帳など約3300点で、土井さんの秘書だった五島昌子さん（87）が保管を続け昨年、京都女子大に移管された