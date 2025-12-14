バレーボールの全日本選手権第4日は14日、東京体育館でSVリーグ勢による準々決勝が行われ、男子はV北海道が前回王者サントリーを3―1で破って準決勝に進んだ。東京GBは広島T、名古屋は日鉄堺にともに3―0で勝った。J愛知は東レ静岡をフルセットで退け、4強入りした。女子は大阪Mが刈谷に、埼玉上尾はデンソーに、いずれも3―0で勝ってベスト4入り。姫路はSAGA久光を、NEC川崎はPFUを、いずれもストレートで退けた。準決勝は20