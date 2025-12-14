将棋のオールスター東西対抗戦が東京で開かれ、藤井聡太六冠が所属する西軍が勝利して3年連続優勝を飾りました。【映像】ファン投票と予選を勝ち抜いた東西それぞれ6人の棋士この大会は、ファン投票と予選を勝ち抜いた東西それぞれ6人の棋士が対局する、将棋では珍しい団体戦です。東軍は伊藤匠二冠、羽生善治九段ら6人、西軍は藤井聡太六冠、豊島将之九段ら6人が出場し、1手30秒以内に指さなければならない超早指しで行われ