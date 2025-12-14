オーストラリア東部シドニーのビーチで14日、銃撃事件があり、複数人の死傷者が出ている模様です。地元メディアなどによりますと、シドニーのビーチで14日、銃撃事件がありました。黒い服を着た2人がビーチに向けて銃を発砲しているSNS動画や、ビーチで複数人が倒れている様子を報じていて、多くの死傷者がいると伝えています。警察当局は現場で2人を拘束したとの情報もあります。