秋田県内は１５日にかけて荒れた天気となる見込みで、秋田地方気象台は暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。 急速に発達する低気圧の影響で県内は１５日にかけて海上を中心に非常に強い風が吹く見込みです。１４日から１５日までに予想される最大瞬間風速は沿岸の海上で３５メートル、沿岸の陸上で３０メートル、内陸は２５メートルです。また、予想される波の高さは６メートルです。 秋田地方気