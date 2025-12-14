書道を嗜む高校生たちが2026年のカレンダーに書をしたためてプレゼントする企画が12月14日宿毛市で行われました。高知県四万十市の中村高校書道部では来年のカレンダーに訪れた人の好きな言葉をその場で書き込んでプレゼントする企画をまいとしこの時期に行っています。12月14日は宿毛市のイベントにあわせて初めて宿毛まちのえき林邸で開催。訪れた人から書いてほしい言葉を聞き取って一筆ごとに思いを込めて書き上げ