山形県南陽市の住宅密集地で14日夕方、住宅が焼ける火事があり、消火活動が行われています。これまでのところけが人の情報はないということです。14日午後5時ごろ、南陽市宮内で、住宅から火が出ていると近くを通りかかった人から119番通報がありました。この火事で、住宅1棟が焼け、消火活動が続けられています。消防によりますと、この火事によるけが人の情報は今のところないということです。現場は公立置賜南陽病院近くの住宅