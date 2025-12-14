「仕事の電話だ」と言いながら、妙に楽しそうな夫主人公の妻・綾瀬真由が苛立つのは、自分だけが負っているワンオペ育児の孤独と疲労のせいでもあります。一方、夫・祐司もまた、家庭で安らぎを得られず、自分を「頼れる先輩」として慕い、褒めてくれる高橋の存在に急速に精神的に依存していくのです…。部下は小悪魔女子…！このタイミングで...泊まりの出張だと…?!この漫画が怖いのは、そこに「不倫の明確な悪意」がないことで